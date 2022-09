Caro bollette | l' elettricità vola a +60% Cingolani | ' E' necessario il price cap'

FrancescoLollo1 : Le priorità di Fratelli d'Italia sono fronteggiare il caro bollette e contrastare la povertà. - berlusconi : Avremo un governo di centrodestra molto presto. Il primo provvedimento servirà per tutelare famiglie e imprese dal… - ItaliaViva : “La nostra missione è far tornare la politica una cosa seria, per il 25 settembre ma sopratutto dopo. Il bisogno di… - fattoquotidiano : Draghi passa il cerino: tassi, guerra e caro-bollette. La recessione è nell’aria e il 2023 sarà un anno difficiliss… - antoniolm21 : RT @Torrenapoli1: Io che sognavo entrate per 8 miliardi per la legalizzazione della cannabis da destinare al caro bollette Che ingenuo Add… -

Il caro bollette costringe gli alberghi a chiudere per l'inverno. In Fvg causa del caro bollette il 15% degli alberghi della montagna chiuderanno nella stagione invernale , fa sapere Paola Schneider, ...Il caro bollette sta aumentando, in questi giorni di estrema incertezza sul fronte dell'energia. Il prezzo dell'elettricità dovrebbe salire fino a toccare un rialzo del 60% rispetto allo stesso periodo ...Si è svolta ieri a San Gavino Monreale la pacifica fiaccolata di protesta contro il caro-bollette organizzata dai commercianti. Alla manifestazione hanno partecipato non solo gli esercenti, ma anche c ...