Caro bollette | la classifica degli elettrodomestici più energivori

(Di giovedì 29 settembre 2022) Le circostanze attuali sono purtroppo note a tutti: la guerra in Ucraina ha fatto volare i prezzi delle materie prime e dell’energia, così che l’inflazione, già prevista dagli economisti per questo 2022, si è letteralmente impennata. Le ripercussioni sul portafoglioitaliani sono e saranno pesanti, e il caroè una delle più evidenti. Attendendo congiunture storiche migliori, un buon modo per ridurre l’impatto del costo dell’energia sui bilanci familiari è quello di preferiredi classe energetica alta, cercando di ottimizzare e usare in modo intelligente quelli che consumano di più. Per questo motivo Selectra, ha elaborato unapiù, cioè quelli che hanno il consumo orario medio maggiore, ...