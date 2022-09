Caro bollette, ecco la stangata d'autunno (Di giovedì 29 settembre 2022) La stangata d'autunno è servita, seppure mitigata da un intervento straordinario senza il quale l'impatto sulle famiglie italiane sarebbe stato devastante. La bolletta dell'elettricità crescerà del 59% nei quarto trimestre del 2022 portando così la spesa complessiva da gennaio a dicembre per una "famiglia tipo" a 1.322 euro: più del doppio rispetto ai 632 dell'anno scorso. L'annuncio, temuto ed atteso, è arrivato dall'ARERA, l'autorità di regolazione del prezzo dell'energia; senza intervento straordinario per limitare i danni i rincari sarebbero stati nell'ordine del cento per cento e anche superiori, rendendo di fatto impossibile la vita a una fetta importante della popolazione. L'aumento del 59% delle tariffe a partire dal 1° ottobre vale solo per le 7 milioni di utenze "in tutela" e non per i clienti del "libero mercato" ma è opinione diffusa che si ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 settembre 2022) Lad'è servita, seppure mitigata da un intervento straordinario senza il quale l'impatto sulle famiglie italiane sarebbe stato devastante. La bolletta dell'elettricità crescerà del 59% nei quarto trimestre del 2022 portando così la spesa complessiva da gennaio a dicembre per una "famiglia tipo" a 1.322 euro: più del doppio rispetto ai 632 dell'anno scorso. L'annuncio, temuto ed atteso, è arrivato dall'ARERA, l'autorità di regolazione del prezzo dell'energia; senza intervento straordinario per limitare i danni i rincari sarebbero stati nell'ordine del cento per cento e anche superiori, rendendo di fatto impossibile la vita a una fetta importante della popolazione. L'aumento del 59% delle tariffe a partire dal 1° ottobre vale solo per le 7 milioni di utenze "in tutela" e non per i clienti del "libero mercato" ma è opinione diffusa che si ...

