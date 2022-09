Caro-bollette, Arera: «In arrivo prezzi mai visti prima». Luce +59% grazie a intervento straordinario, gas aggiornato mensilmente (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono in arrivo «prezzi mai visti prima» per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci. Nel pomeriggio... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono inmai» per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divisione Energia di, Massimo Ricci. Nel pomeriggio...

FrancescoLollo1 : Le priorità di Fratelli d'Italia sono fronteggiare il caro bollette e contrastare la povertà. - marattin : Stamattina a Coffee Break: le prossime sfide della politica economica, il caro-bollette e le illusioni del populism… - fattoquotidiano : Draghi passa il cerino: tassi, guerra e caro-bollette. La recessione è nell’aria e il 2023 sarà un anno difficiliss… - Mr_Eko_Onana : RT @Cobretti_80: Più leggo notizie e commenti sul caro bollette e più mi agito e preoccupo. Sarà un casino per tanti, riuscire a pagarle. - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: Caro energia, Arera: in arrivo prezzi mai visti prima per le bollette elettriche -