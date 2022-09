“Carlo Levi, la famiglia, gli Anni Venti” la celebrazione dell’artista a Roma (Di giovedì 29 settembre 2022) Fondazione Carlo Levi di Roma organizza le celebrazioni dei 120 Anni dalla nascita dell’artista dal 7 ottobre al 7 dicembre 2022 Autoritratto, 1923 ph De GraziaRoma – Il giorno 7 ottobre 2022 alle ore 18.00 inaugura, presso la sede della Fondazione “Carlo Levi, la mostra Carlo Levi, la famiglia, gli Anni Venti” organizzata nell’ambito delle celebrazioni dei 120 Anni dalla nascita dell’artista. L’esposizione presenta 28 dipinti, la maggior parte inediti o poco conosciuti e si focalizza sugli Anni giovanili e l’ambiente familiare in cui si è formato l’artista. Ad arricchire la mostra un nucleo di fotografie inedite, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022) Fondazionediorganizza le celebrazioni dei 120dalla nascitadal 7 ottobre al 7 dicembre 2022 Autoritratto, 1923 ph De Grazia– Il giorno 7 ottobre 2022 alle ore 18.00 inaugura, presso la sede della Fondazione “, la mostra, la, gli” organizzata nell’ambito delle celebrazioni dei 120dalla nascita. L’esposizione presenta 28 dipinti, la maggior parte inediti o poco conosciuti e si focalizza sugligiovanili e l’ambiente familiare in cui si è formato l’artista. Ad arricchire la mostra un nucleo di fotografie inedite, ...

