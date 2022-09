Carceri, nel Casertano sanitario e agente aggrediti da detenuto (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Violenta aggressione, nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta, dove un detenuto già noto per reiterato atteggiamento ostile verso il personale di polizia penitenziaria ed altri operatori sanitari, è andato in escandescenza per futili motivi e prima ha tentato di aggredire il sanitario di turno con una sedia e poi ha lanciato un estintore addosso ad un agente di polizia penitenziaria che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche”. A rendere noto l’episodio è il Sindacato di Polizia Penitenziaria Uspp. Il poliziotto è trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata una vistosa contusione alla spalla. “Quanto accaduto – commentano il segretario regionale Ciro Auricchio e il segretario nazionale Giuseppe Del Sorbò – dimostra l’urgenza dell’ inasprimento delle pene per i reati di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Violenta aggressione, nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta, dove ungià noto per reiterato atteggiamento ostile verso il personale di polizia penitenziaria ed altri operatori sanitari, è andato in escandescenza per futili motivi e prima ha tentato di aggredire ildi turno con una sedia e poi ha lanciato un estintore addosso ad undi polizia penitenziaria che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche”. A rendere noto l’episodio è il Sindacato di Polizia Penitenziaria Uspp. Il poliziotto è trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata una vistosa contusione alla spalla. “Quanto accaduto – commentano il segretario regionale Ciro Auricchio e il segretario nazionale Giuseppe Del Sorbò – dimostra l’urgenza dell’ inasprimento delle pene per i reati di ...

