Caos Allegri | azione legale verso l’ex moglie | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il ct della Juventus Massimiliano, nelle ultime, ore è stato protagonista di una particolare vicenda extracalcistica. L’allenatore livornese, infatti, secondo il quotidiano La Stampa, ha denunciatoClaudia Ughi per appropriindebita e violdegli obblighi familiari; il Pm ha chiesto una condanna di 1 anno e due mesi.denunciaL’accusa mossala donna è quella di aver utilizzato per sé i soldi ricevuti mensilmente dadestinati, invece, al mantenimento del figlio dei due. Claudia Ughi si è difesa affermando che in realtà il denaro è stato utilizzato sia per il figlio, sia per pagare gli studi universitari della figlia più grande. Un inizio di stagione difficile ...