Cambiare auto - Due lettori su tre pensano al noleggio per un'elettrificata (Di giovedì 29 settembre 2022) Molti lettori valutano il noleggio per la loro prossima auto, ma la convenienza è un'incognita per gran parte di loro. Dai risultati di un nostro recente sondaggio dedicato al lungo termine emerge che per più di un partecipante su due (il 56%) non è importante possedere il veicolo che si guida. Per una quota molto simile (il 54%) di lettori questo pensiero è stato maturato negli ultimi anni, a causa di fenomeni e tendenze come la progressiva elettrificazione, la crisi dei chip e l'inesorabile aumento dei prezzi. Il noleggio è un'ipotesi. Non a caso, circa il 71% del campione ha già considerato il noleggio a lungo termine come alternativa all'acquisto, ma non tutti si ritengono in grado di conoscerne la convenienza: ecco perché il 35% dei partecipanti non ritiene il lungo termine ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 settembre 2022) Moltivalutano ilper la loro prossima, ma la convenienza è un'incognita per gran parte di loro. Dai risultati di un nostro recente sondaggio dedicato al lungo termine emerge che per più di un partecipante su due (il 56%) non è importante possedere il veicolo che si guida. Per una quota molto simile (il 54%) diquesto pensiero è stato maturato negli ultimi anni, a causa di fenomeni e tendenze come la progressiva elettrificazione, la crisi dei chip e l'inesorabile aumento dei prezzi. Ilè un'ipotesi. Non a caso, circa il 71% del campione ha già considerato ila lungo termine come alternativa all'acquisto, ma non tutti si ritengono in grado di conoscerne la convenienza: ecco perché il 35% dei partecipanti non ritiene il lungo termine ...

Codacons : Se pensiamo agli enormi profitti incamerati dalle imprese assicuratrici con il #COVID19, i prezzi delle polizze avr… - gboccali1 : @DarioNardella Bisognava approfittare della rottamazione per cambiare veicolo. Ora è una cigolante auto storica. - Giusepp77171140 : @GialliTom @paglialunga00 Tutti sono figli di papà (e mamma) … ma alcuni genitori preferiscono fare sacrifici per i… - mycleverdtctive : il mio essere introversa as fuck è un auto sabotaggio continuo, ci sto male ma non riesco a cambiare le cose, facci… - Darkover75 : @runner_me_ Ci sono 4 soluzioni 1 aumentare le bestemmie 2 acquistare un prodotto adatto 3 portare l'auto dal carrozziere 4 cambiare auto -