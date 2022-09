Cambiare auto - Due lettori su tre pensano al noleggio per un'elettrificata (Di giovedì 29 settembre 2022) Molti lettori valutano il noleggio per la loro prossima auto, ma la convenienza è un'incognita per gran parte di loro. Dai risultati di un nostro recente sondaggio dedicato al lungo termine emerge che per più di un partecipante su due (il 56%) non è importante possedere il veicolo che si guida. Per una quota molto simile (il 54%) di lettori questo pensiero è stato maturato negli ultimi anni, a causa di fenomeni e tendenze come la progressiva elettrificazione, la crisi dei chip e l'inesorabile aumento dei prezzi. Il noleggio è un'ipotesi. Non a caso, circa il 71% del campione ha già considerato il noleggio a lungo termine come alternativa all'acquisto, ma non tutti si ritengono in grado di conoscerne la convenienza: ecco perché il 35% dei partecipanti non ritiene il lungo termine ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 settembre 2022) Moltivalutano ilper la loro prossima, ma la convenienza è un'incognita per gran parte di loro. Dai risultati di un nostro recente sondaggio dedicato al lungo termine emerge che per più di un partecipante su due (il 56%) non è importante possedere il veicolo che si guida. Per una quota molto simile (il 54%) diquesto pensiero è stato maturato negli ultimi anni, a causa di fenomeni e tendenze come la progressiva elettrificazione, la crisi dei chip e l'inesorabile aumento dei prezzi. Ilè un'ipotesi. Non a caso, circa il 71% del campione ha già considerato ila lungo termine come alternativa all'acquisto, ma non tutti si ritengono in grado di conoscerne la convenienza: ecco perché il 35% dei partecipanti non ritiene il lungo termine ...

