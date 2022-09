Cambi: sterlina ancora in calo sul dollaro, perde l'1% (Di giovedì 29 settembre 2022) La sterlina è ancora in calo questa mattina sul dollaro, nonostante l'intervento straordinario della Bank of England per sostenere la moneta e i titoli di Stato, colti da una pioggia di vendite dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Lainquesta mattina sul, nonostante l'intervento straordinario della Bank of England per sostenere la moneta e i titoli di Stato, colti da una pioggia di vendite dopo ...

fisco24_info : Cambi: sterlina ancora in calo sul dollaro, perde l'1%: Nonostante intervento d'emergenza della Bank of England - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro parte in rialzo a 0965, rimbalza la #sterlina - Economia - - fisco24_info : Cambi: euro parte in rialzo a 0,965, rimbalza la sterlina: Yen stabile a 144 - ForexOnlineMeIt : Cambi: sell su #euro, #sterlina a minimo storico sul dollaro - Il Messaggero - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Euro in netto calo, questa mattina, sul dollaro, penalizzato ancora una volta dai timori di una reces… -