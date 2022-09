CalendEsercito 2023, 'A testa alta' racconta il ruolo dei nostri soldati nella Liberazione (Di giovedì 29 settembre 2022) La presentazione del calendario si è svolta ieri mattina nella Biblioteca Militare Centrale di Palazzo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) La presentazione del calendario si è svolta ieri mattinaBiblioteca Militare Centrale di Palazzo ...

Esercito : All'interno della storica biblioteca militare centrale di Palazzo Esercito in #Roma, sta per iniziare la diretta st… - AngeloTofalo : RT @Esercito: All'interno della storica biblioteca militare centrale di Palazzo Esercito in #Roma, sta per iniziare la diretta streaming de… - SM_Difesa : RT @Esercito: All'interno della storica biblioteca militare centrale di Palazzo Esercito in #Roma, sta per iniziare la diretta streaming de… - GazzettAvellino : A testa alta…da Porta San Paolo a Mignano Monte Lungo i 98 giorni che portarono alla riscossa, presentato il Calend… - CMezzanego : RT @Esercito: All'interno della storica biblioteca militare centrale di Palazzo Esercito in #Roma, sta per iniziare la diretta streaming de… -