Calciomercato Milan – Leao, ecco la cifra per il rinnovo del contratto (Di giovedì 29 settembre 2022) Rafael Leao può siglare il rinnovo del suo contratto con il Milan. Il club rossonero, però, dovrà investire una maxi-cifra per un accordo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 settembre 2022) Rafaelpuò siglare ildel suocon il. Il club rossonero, però, dovrà investire una maxi-per un accordo

cmdotcom : #Milan, la cessione di #Leao è inevitabile. #Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero - PietroMazzara : Paolo #Maldini alla #Gazzetta: “Leao sa che il suo percorso di crescita è al #Milan. Sento di avere delle buone pos… - cmdotcom : Il #Milan e gli indizi di #Massara sul mercato: sul taccuino c'è anche #Doku - LucaDColella : RT @Gazzetta_it: Mercato #Milan: per il rinnovo di #Leao servono 65 milioni - 11contro11 : Asensio via a costo zero: si infiamma il mercato #Barcellona #Juventus #Milan #RealMadrid #Calciomercato #Estero… -