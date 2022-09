Calciomercato, il Barcellona pensa al ritorno di Lionel Messi in blaugrana (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Barcellona starebbe pensando al ritorno di Lionel Messi, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scadrà a giugno dell’anno prossimo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tante le indiscrezioni che circolano in questi giorni, nonostante il Calciomercato sia chiuso da settimane. Una, però, sembra si stia imponendo su tutte ed avrebbe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilstarebbendo aldi, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scadrà a giugno dell’anno prossimo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tante le indiscrezioni che circolano in questi giorni, nonostante ilsia chiuso da settimane. Una, però, sembra si stia imponendo su tutte ed avrebbe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

calciomercatoit : ???? #Juve, secondo i media spagnoli il #Barcellona starebbe ancora pensando a #DiMaria - sportli26181512 : Barcellona, due idee per sostituire Busquets: Il Barcellona pensa al futuro e pianifica le prossime mosse sul merca… - cmercatoweb : #Messi, la strada di un clamoroso ritorno (gratis) al #Barcellona, è tracciata ?? - sportface2016 : #AtleticoMadrid in pressing su #Piqué, ma il difensore vuole restare a giocarsi le proprie carte al #Barcellona - ZonaBianconeri : RT @ProfidiAndrea: ???? #Juventus, colpo a costo zero in attacco A fine stagione #Cuadrado e #DiMaria potrebbero salutare, si studiano già i… -