Calcio Serie A, Maria Sole Caputi prima donna arbitro della storia (Di giovedì 29 settembre 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per dirigere Sassuolo-Salernitana, in programma domenica 2 ottobre alle 15. Ferrieri Caputi è la prima donna ad arbitrare un match di Serie A. Nata a Livorno il 20 novembre del 1990, Ferrieri Caputi, oltre alla passione arbitrale, ha portato avanti anche gli studi. Laureata sia in Scienze politiche e Relazioni internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, attualmente lavora a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. Inoltre, svolge anche il ruolo di ricercatrice universitaria. L’amore per il pallone l’ha sempre avuto e ha scelto di intraprendere la carriera arbitrale quando era giovanissima. Il debutto sul campo tra i professionisti arriva nel novembre del 2015, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 29 settembre 2022)Ferrieriè stata designata per dirigere Sassuolo-Salernitana, in programma domenica 2 ottobre alle 15. Ferrieriè laad arbitrare un match diA. Nata a Livorno il 20 novembre del 1990, Ferrieri, oltre alla passione arbitrale, ha portato avanti anche gli studi. Laureata sia in Scienze politiche e Relazioni internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, attualmente lavora a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. Inoltre, svolge anche il ruolo di ricercatrice universitaria. L’amore per il pallone l’ha sempre avuto e ha scelto di intraprendere la carriera arbitrale quando era giovanissima. Il debutto sul campo tra i professionisti arriva nel novembre del 2015, ...

