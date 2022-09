Calcio | il Napoli ritrova Politano | entusiasmo Raspadori

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Luciano Spallettiunin grande spolvero e pronto a prendersi il posto al centro dell’attacco, e in più il sorriso da capolista alla ripresa del campionato, anche se qualche ombra si addensa all’orizzonte per ildopo il ritorno dei calciatori impegnati con le Nazionali. All’appello manca ormai il solo Lozano che nelle prossime ore dovrebbe raggiungere l’Italia, proveniente dal Messico. Oggi all’allenamento svoltosi nel Centro Tecnico di Castel Volturno hanno partecipato assieme al resto del gruppo anche Mario Rui, Kim, Ostigard, Olivera e Rrahmani, arrivati nelle ultime ore in città. Quest’ultimo si è presentato con un problema fisico non grave che non dovrebbe precludere la sua partecipazione alla partita con il Torino in programma sabato pomeriggio al ...