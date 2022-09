Calcio femminile, Juve e Roma fanno la storia: due italiane nella fase a gironi di Champions per la prima volta | Altri campionati Italia (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 18:27:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Una nuova giornata storica per il Calcio Italiano al femminile. Per la prima volta in assoluto, avremo infatti due rappresentanti della nostra Serie A nella fase a gironi di Champions League: dopo il successo di ieri della Juventus per 2-1 (1-1 all’andata) sulle danesi del Koge (gol di Gunnarsdottir e Cantore), anche la Roma supera il playoff grazie alla netta vittoria per 4-1 sullo Slavia Praga, bissando il 2-1 esterno della scorsa settimana: dopo il vantaggio ospite di Bertholdova, per le ragazze giallorosse sono andate a segno Wenninger Andressa, Minami e Haavi. In mezzo anche un rigore sbagliato da Lazaro. Lunedì ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 18:27:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Una nuova giornata storica per ilno al. Per lain assoluto, avremo infatti due rappresentanti della nostra Serie AdiLeague: dopo il successo di ieri dellantus per 2-1 (1-1 all’andata) sulle danesi del Koge (gol di Gunnarsdottir e Cantore), anche lasupera il playoff grazie alla netta vittoria per 4-1 sullo Slavia Praga, bissando il 2-1 esterno della scorsa settimana: dopo il vantaggio ospite di Bertholdova, per le ragazze giallorosse sono andate a segno Wenninger Andressa, Minami e Haavi. In mezzo anche un rigore sbagliato da Lazaro. Lunedì ...

