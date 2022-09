Busta paga lavoratori dipendenti: esonero contributivo sale al 2% (Di giovedì 29 settembre 2022) Tra le pieghe del Dl Aiuti bis c’è una buona notizia per i lavoratori dipendenti con uno stipendio lordo entro i 2.692 euro mensili: aumenta infatti l’esonero contributivo in Busta paga introdotto per il 2022. L’esonero allo 0,8% viene innalzato al 2% a partire dalle competenze di luglio. Con l’aggiunta del taglio del cuneo fiscale, l’aumento in Busta paga è di circa 50 euro, a seconda della retribuzione. La misura prevede l’esonero in via eccezionale, per il solo 2022. La norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Tra le pieghe del Dl Aiuti bis c’è una buona notizia per icon uno stipendio lordo entro i 2.692 euro mensili: aumenta infatti l’inintrodotto per il 2022. L’allo 0,8% viene innalzato al 2% a partire dalle competenze di luglio. Con l’aggiunta del taglio del cuneo fiscale, l’aumento inè di circa 50 euro, a seconda della retribuzione. La misura prevede l’in via eccezionale, per il solo 2022. La norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l’in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ...

