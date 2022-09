Buone notizie da Castel Volturno: aggiornamento condizioni Politano, rientrati 5 ‘nazionali’ (Di giovedì 29 settembre 2022) Buone notizie da Castel Volturno sulle condizioni di Politano che è tornato ad allenarsi con il gruppo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 29 settembre 2022)dasullediche è tornato ad allenarsi con il gruppo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CristinaSegui_ : Vittoria per FratellidItalia... quanto necessario per affrontare l'agenda 2030 in Ue... che buone notizie per l'Ita… - il_pucciarelli : In casa 5 Stelle buone notizie dagli uninominali in Campania, dove Conte si è bevuto Di Maio - virtualmente fuori d… - CruxSacraa : RT @Don_Lazzara: Oggi la #Chiesa celebra la festa degli Arcangeli: #Michele, #Gabriele e #Raffaele: Michele ci difenda dal male, Gabriele c… - pallina_22 : @GuarroPas Le buone notizie continuano a stare lontane da appiano gentile vedo Che bello - Valori_it : La Niña è una delle oscillazioni oceaniche cicliche che più hanno impatto sul clima di tutto il mondo. Se ne parla… -