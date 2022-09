Brock Lesnar presente al WWE Crown Jewel? (Di giovedì 29 settembre 2022) Brock Lesnar, wrestler statunitense di fama intercontinentale ed ex fighter MMA, è stato visto per l’ultima volta al SummerSlam, dove ha perso un match di unificazione del titolo contro Roman Reigns. Passate diverse settimane dalla sua ultima apparizione, rumors sempre più insistenti lo vedono come partecipante alla prossima edizione del WWE Crown Jewel 2022 e dunque, allo stato attuale, si dice che il suo ritorno sia molto vicino. I dettagli sulla presunta partecipazione di Brock Lesnar Brock Lesnar: WWESecondo alcune voci di corridoio, infatti, il ritorno della compagnia nel Kingdom of Saudi Arabia il prossimo 5 novembre comprenderà anche Brock Lesnar. La WWE tornerà lì per mettere in scena il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022), wrestler statunitense di fama intercontinentale ed ex fighter MMA, è stato visto per l’ultima volta al SummerSlam, dove ha perso un match di unificazione del titolo contro Roman Reigns. Passate diverse settimane dalla sua ultima apparizione, rumors sempre più insistenti lo vedono come partecipante alla prossima edizione del WWE2022 e dunque, allo stato attuale, si dice che il suo ritorno sia molto vicino. I dettagli sulla presunta partecipazione di: WWESecondo alcune voci di corridoio, infatti, il ritorno della compagnia nel Kingdom of Saudi Arabia il prossimo 5 novembre comprenderà anche. La WWE tornerà lì per mettere in scena il ...

