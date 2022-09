Brasile, crolla un ponte nello stato di Amazonas mentre transitano auto: almeno tre morti – Video (Di giovedì 29 settembre 2022) almeno tre persone sono morte e altre 14 rimaste ferite nel crollo di un ponte nello stato brasiliano di Amazonas. Lo rendono noto le autorità locali. La struttura, situata nei pressi di Careiro a 100 km dal capoluogo regionale Manaus, è crollata nella mattinata. I morti sono due uomini, uno di 39 anni e l’altro non identificato, e una donna di 66 anni. Orleilson Muniz, comandante dei vigili del fuoco di Amazonas, stima che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Pochi giorni fa la polizia stradale aveva parzialmente limitato l’accesso al ponte ai veicoli leggeri a causa di problemi strutturali ma come si vede dalle immagini al momento del crollo alcune auto stavano transitando sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022)tre persone sono morte e altre 14 rimaste ferite nel crollo di unbrasiliano di. Lo rendono noto lerità locali. La struttura, situata nei pressi di Careiro a 100 km dal capoluogo regionale Manaus, èta nella mattinata. Isono due uomini, uno di 39 anni e l’altro non identificato, e una donna di 66 anni. Orleilson Muniz, comandante dei vigili del fuoco di, stima che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Pochi giorni fa la polizia stradale aveva parzialmente limitato l’accesso alai veicoli leggeri a causa di problemi strutturali ma come si vede dalle immagini al momento del crollo alcunestavano transitando sul ...

