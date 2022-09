Borse tutte in rosso, focus su inflazione. Giù euro e sterlina, gas a 200 euro (Di giovedì 29 settembre 2022) Trovata una quarta falla in Nord Stream. Il superdollaro ancora protagonista. focus degli investitori su inflazione e recessione. Attesi i dati sui prezzi in Germania, Italia e Spagna. Debutto di Porsche alla Borsa di Francoforte Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 settembre 2022) Trovata una quarta falla in Nord Stream. Il superdollaro ancora protagonista.degli investitori sue recessione. Attesi i dati sui prezzi in Germania, Italia e Spagna. Debutto di Porsche alla Borsa di Francoforte

J599 : Borse tutte in rosso. Giù euro e sterlina, gas a 200 euro @sole24ore - ForexOnlineMeIt : BORSA ULTIME NOTIZIE - La Boe soccorre la #sterlina, Borse europee tutte in rosso ... - anomomisimalya : @fuoricorso72 @paglialunga00 Accedere alla Bocconi è per tutte le persone brave. Ci sono più borse di studio che is… - FIRSTonlineTwit : BORSA ULTIME NOTIZIE - La Boe soccorre la sterlina, Borse europee tutte in rosso. Rendimenti Bot in rialzo - FIRSTo… - VPrivaci : Devi restituire tutte le borse, carpa!!! -