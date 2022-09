Borsa: Europa pesante con prezzi Germania, giù anche i bond (Di giovedì 29 settembre 2022) L'esacerbarsi dello scontro tra Occidente e Russia, la crisi energetica e la corsa dei prezzi, che incassa oggi una nuova accelerazione a settembre in Germania, condizionano l'andamento dei mercati, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) L'esacerbarsi dello scontro tra Occidente e Russia, la crisi energetica e la corsa dei, che incassa oggi una nuova accelerazione a settembre in, condizionano l'andamento dei mercati, ...

Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - M_Montigiani : RT @InvestingItalia: #Borsa Milano in netto calo con Europa, giù banche, crolla Mps, male auto - - chuuyahao : amo ti ricordo che 1) gli hyunlix sono venuti a parigi che sta in europa 2) altri gruppi sono venuti in europa 3) d… - fisco24_info : Borsa: Europa pesante con prezzi Germania, giù anche i bond: Future Usa in forte calo, crollo gas. Milano -1,8%, sp… - 24ORERadiocor : Borsa: Europa peggiora dopo inflazione tedesca e dati Usa, Milano tocca -2,1% (RCO) - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… -