Bordin: "Il Napoli ha la rosa per poter affrontare Champions e Campionato" (Di giovedì 29 settembre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto Bordin, ex Napoli e allenatore che ha riferito quanto segue: "Quando si rientra dalle Nazionali ci sono tanti problemi. Alcuni viaggi di rientro sono devastanti per lunghezza e tutto. Per chi è arrivato tardi come Kim, dovrà esserci anche un lavoro di tipo psicologico da parte di Spalletti. Non è un problema che però occupa soltanto il Napoli. -afferma Bordin - Il Torino sarà un avversario ostico, ha un tipo di gioco che gli azzurri soffrono molto. Juric ti stressa a livello fisico, non sarà semplice. Il Napoli dovrà anche far ruotare la rosa, ma il focus dovrà essere sulla gara con i granata. Senza pensare troppo ai prossimi impegni di Champions. Il Napoli ha la ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto, exe allenatore che ha riferito quanto segue: "Quando si rientra dalle Nazionali ci sono tanti problemi. Alcuni viaggi di rientro sono devastanti per lunghezza e tutto. Per chi è arrivato tardi come Kim, dovrà esserci anche un lavoro di tipo psicologico da parte di Spalletti. Non è un problema che però occupa soltanto il. -afferma- Il Torino sarà un avversario ostico, ha un tipo di gioco che gli azzurri soffrono molto. Juric ti stressa a livello fisico, non sarà semplice. Ildovrà anche far ruotare la, ma il focus dovrà essere sulla gara con i granata. Senza pensare troppo ai prossimi impegni di. Ilha la ...

