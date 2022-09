Bonucci ricorda | «Prima di quella finale ho dormito malissimo per l’unica volta»

SirExel91 : @FakeKing45 @Mcamaleont @lillo19701 @lacompetenza_ Vlahovic segna, Kostic fa assist, kulusevski e bentancur al Tott… - ClaraPorta4 : @bonucci_leo19 COMPLIMENTI BRAVISSIMO ???????? Ora testa alla Juve che ha un INDISCUTIBILE BISOGNO DI LEADERSHIP E IMPA… - Juventi49737375 : RT @Juventina962: Mi fa piacere che Bonucci si ricorda come si lancia,magari se lancia anche a Vlahovic ci fa un enorme favore ???? - annakiara119 : RT @Juventina962: Mi fa piacere che Bonucci si ricorda come si lancia,magari se lancia anche a Vlahovic ci fa un enorme favore ???? - antocheeks96 : RT @Juventina962: Mi fa piacere che Bonucci si ricorda come si lancia,magari se lancia anche a Vlahovic ci fa un enorme favore ???? -

Il difensore e capitano della Juventus Leonardoha parlato via Instagram ricordando un retroscena sul passato: le sue parole Le dichiarazioni del difensore della Juventus Leonardo, che ha ricordato la vigilia della finale di Euro 2012: EURO 2012 - "Sono sincero, ho sempre dormito serenamente sia la notte che il pomeriggio. L'unica volta ......palleggio corto in mezzo alle linee e gli affondi in verticale dettati dalle imbeccate di. ... Ci ha messo tre pezze Donnarumma , con una prontezza cheil luglio della gloria inglese, e ...Relegata nell’inferno dantesco dei traditori di pronostici. È il destino della Juventus in balìa delle voragini di cassa (meno 254 milioni) e dei pesci in faccia (da Benfica e Monza). Massimiliano All ...La Nazionale batte l’Ungheria a Budapest (0-2), ribalta il girone e chiude in vetta, conquistando la qualificazione alla Fina Four di Nations League ...