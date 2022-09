Bomba al GF Vip 7! Signorini fa felici gli italiani: torna anche lei (Di giovedì 29 settembre 2022) Grande notizia per tutti i telespettatori del GF Vip 7. Alfonso Signorini stavolta ha ascolato le richieste dei fan e lei è pronta a tornare. In queste ore tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip attendono solamente un suo ritorno. Alfonso Signorini così ha deciso di mettere d’accordo tutti, richiamando la showgirl: di chi si L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Grande notizia per tutti i telespettatori del GF Vip 7. Alfonsostavolta ha ascolato le richieste dei fan e lei è pronta are. In queste ore tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip attendono solamente un suo ritorno. Alfonsocosì ha deciso di mettere d’accordo tutti, richiamando la showgirl: di chi si L'articolo proviene da Inews24.it.

infoitcultura : Gf Vip 7, Adriana Volpe: “Capisco che avere me nella Casa e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stata una bom… - MondoTV241 : GF Vip, Adriana Volpe 'Io nella casa una bomba, ma è Giulia Salemi il valore aggiunto' #adrianavolpe… - marty16s : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Adriana Volpe: “Capisco che avere me nella Casa e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stata una bomba ma…” L… - IsaeChia : #GfVip 7, Adriana Volpe: “Capisco che avere me nella Casa e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stata una bom… - Domenic51648771 : -