Bologna, i tifosi rossoblu boicottano la trasferta all’Allianz Stadium di Torino (Di giovedì 29 settembre 2022) I tifosi del Bologna, tramite un comunicato firmato Curva Andrea Costa, hanno comunicato che boicotteranno la trasferta di Torino all’Allianz Stadium. Le motivazioni dietro questa scelta sono molteplici e sono ben spiegate nel testo della nota scritta dai sostenitori rossoblu della Curva: “È con sofferenza che comunichiamo che i gruppi della Curva Andrea Costa di Bologna non partiranno per la trasferta di Torino allo Stadium. Già negli ultimi anni alcuni gruppi avevano evitato la trasferta, mentre altri erano partiti seppur combattuti. Rinunciare a presenziare a una partita del Bologna FC è di per sé un fatto incredibile e con pochissimi precedenti: una decisione ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Idel, tramite un comunicato firmato Curva Andrea Costa, hanno comunicato che boicotteranno ladi. Le motivazioni dietro questa scelta sono molteplici e sono ben spiegate nel testo della nota scritta dai sostenitoridella Curva: “È con sofferenza che comunichiamo che i gruppi della Curva Andrea Costa dinon partiranno per ladiallo. Già negli ultimi anni alcuni gruppi avevano evitato la, mentre altri erano partiti seppur combattuti. Rinunciare a presenziare a una partita delFC è di per sé un fatto incredibile e con pochissimi precedenti: una decisione ...

Sspy97 : @VaneJuice2 Immagina a dare del 'cesso' allo stadium ????. Per il resto hanno ragione i tifosi del Bologna in tutto. - grafuio : RT @FrancescoLivo_: Coach Luca Dalmonte, Uomo Fortitudo ???? #Fortitudo #Bologna #Dalmonte #Tifosi #LNP - SilverErLucano : Pure i tifosi del Bologna disertano lo Stadium mi sento male - sportface2016 : #Bologna, i tifosi rossoblu boicottano la trasferta all’Allianz Stadium di #Torino - fedechiesas : ci facciamo pisciare in testa pure dai tifosi del bologna ma basta -