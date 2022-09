Bollettino Covid-19 oggi, giovedì 29 settembre: contagi, morti e guariti regione per regione (Di giovedì 29 settembre 2022) Nuovo appuntamento con il Bollettino Covid, che contiene oggi gli aggiornamenti relativi a giovedì 29 settembre 2022. Prosegue quotidianamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare il Bollettino con i dati relativi a morti, contagi e guariti dal Coronavirus. oggi si registrano 37.522 nuovi contagi, 30 morti, 20.719 guariti, 37.586 tamponi molecolari, 141 in terapia intensiva, 3.849 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 16.772 gli attualmente positivi per un totale di 476.145. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Nuovo appuntamento con il, che contienegli aggiornamenti relativi a292022. Prosegue quotidianamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus.si registrano 37.522 nuovi, 30, 20.719, 37.586 tamponi molecolari, 141 in terapia intensiva, 3.849 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 16.772 gli attualmente positivi per un totale di 476.145. SportFace.

