Bollette luce, “prezzi mai visti prima”. Cosa intende fare il governo Meloni (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – Chiamarlo allarme sarebbe purtroppo un eufemismo. Quello lanciato da Massimo Ricci, direttore della Divisione Energia di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), è in realtà un drammatico scenario alle porte per famiglie e imprese italiane. L’aggiornamento del prezzo dell’elettricità, prevede infatti Bollette con “prezzi mai visti prima” in Italia. “Indipendentemente dalla percentuale di aumento, è una percentuale che si applica su prezzi già molto alti e quindi si arriva a prezzi mai visti prima”, dice Ricci, sottolineando come “i prezzi del prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale”. Ricci, intervenuto all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore, ha fatto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – Chiamarlo allarme sarebbe purtroppo un eufemismo. Quello lanciato da Massimo Ricci, direttore della Divisione Energia di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), è in realtà un drammatico scenario alle porte per famiglie e imprese italiane. L’aggiornamento del prezzo dell’elettricità, prevede infatticon “mai” in Italia. “Indipendentemente dalla percentuale di aumento, è una percentuale che si applica sugià molto alti e quindi si arriva amai”, dice Ricci, sottolineando come “idel prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale”. Ricci, intervenuto all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore, ha fatto ...

RaiNews : Stimata una stangata sulle tariffe sulle bollette della luce, a partire dal 1 ottobre, aumenti 'fino al 100%' - Agenzia_Ansa : L'allarme di Nomisma sulle bollette: per la luce si rischia un aumento del 60%. Il dato del gas ancora preliminare,… - Corriere : Bollette della luce, aumenti del 59% dal primo ottobre: l’autority evita il raddoppio - TDROLDLADY : @Mion3Luca C'è gente che non arriva a fine mese e pensate che il problema sia la sessualità delle persone? Ma perch… - IlPrimatoN : Molte famiglie e imprese italiane rischiano di non poter pagare. Il governo di centrodestra ha in mente un apposito… -