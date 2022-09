Bollette, in arrivo maxi aumento del 60% sulla luce (Di giovedì 29 settembre 2022) “Non torneremo ai prezzi di un anno e mezzo fa, ma almeno cercheremo di evitare certi picchi inaccettabili”. Queste le parole di Roberto Cingolani, il ministro della Transizione ecologica. Il motivo di questa dichiarazione è l’ormai prossimo rialzo delle Bollette sull’elettricità. Infatti l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente comunicherà la nuova tariffa dell’elettricità, che sarà più alta di circa il 60%. Un maxi rialzo sulle Bollette delle luci, che potrebbero causare molti problemi alla popolazione italiana. Secondo il presidente Stefano Besseghini, il maxi aumento rientra “in un quadro rilevante di variazione in cui tutto il sistema viene trascinato. Il tema del risparmio energetico o meglio dell’efficienza energetica è rilevante oggi come mai“. Ciò appunto è solo il risultato ... Leggi su zon (Di giovedì 29 settembre 2022) “Non torneremo ai prezzi di un anno e mezzo fa, ma almeno cercheremo di evitare certi picchi inaccettabili”. Queste le parole di Roberto Cingolani, il ministro della Transizione ecologica. Il motivo di questa dichiarazione è l’ormai prossimo rialzo dellesull’elettricità. Infatti l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente comunicherà la nuova tariffa dell’elettricità, che sarà più alta di circa il 60%. Unrialzo sulledelle luci, che potrebbero causare molti problemi alla popolazione italiana. Secondo il presidente Stefano Besseghini, ilrientra “in un quadro rilevante di variazione in cui tutto il sistema viene trascinato. Il tema del risparmio energetico o meglio dell’efficienza energetica è rilevante oggi come mai“. Ciò appunto è solo il risultato ...

