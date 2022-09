Bollette €500 all’anno di risparmio con nuovissimo bonus, domanda subito, gioia famiglie (Di giovedì 29 settembre 2022) Arriva un nuovo bonus sulle Bollette e per le famiglie è sicuramente una buona notizia. Infatti come sappiamo la stangata sulle Bollette di ottobre e novembre sarà veramente tremenda. ANSASecondo l’autorità sull’energia gli aumenti potranno essere tra il 60 e il 100% e questo significa che tante famiglie realmente non ce la faranno a pagare la bolletta. Tuttavia un nuovissimo bonus da €500 all’anno arriva a sostenere le famiglie e la cosa positiva è che comunque sia è cumulabile col famoso bonus sociale. famiglie in difficoltà Vediamo che cosa sta succedendo. Come sappiamo il governo Draghi è prossimo alle dimissioni tuttavia sta mettendo in campo aiuti forti proprio ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 29 settembre 2022) Arriva un nuovosullee per leè sicuramente una buona notizia. Infatti come sappiamo la stangata sulledi ottobre e novembre sarà veramente tremenda. ANSASecondo l’autorità sull’energia gli aumenti potranno essere tra il 60 e il 100% e questo significa che tanterealmente non ce la faranno a pagare la bolletta. Tuttavia undaarriva a sostenere lee la cosa positiva è che comunque sia è cumulabile col famososociale.in difficoltà Vediamo che cosa sta succedendo. Come sappiamo il governo Draghi è prossimo alle dimissioni tuttavia sta mettendo in campo aiuti forti proprio ...

