Bollette della luce: è allarme. L'Authority: "In arrivo prezzi mai visti". E la Germania frena il prezzo del gas con un piano da 200 miliardi (Di giovedì 29 settembre 2022) Avremo costi mostruosi, in Italia, per la bolletta elettrica. A dirlo è il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci, che parla di "prezzi mai visti prima", con l'aggiornamento del prezzo dell'elettricità per il mercato tutelato, che verrà comunicato dall' Autorità L'articolo proviene da Firenze Post.

marattin : Stamattina a Coffee Break: le prossime sfide della politica economica, il caro-bollette e le illusioni del populism… - RaiNews : Stimata una stangata sulle tariffe sulle bollette della luce, a partire dal 1 ottobre, aumenti 'fino al 100%' - Agenzia_Ansa : Sono in arrivo 'prezzi mai visti prima' per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divi… - tur_ste : RT @dottorbarbieri: ?? È del 59%, e non del 60%, l'aumento stabilito da ARERA per le bollette della luce in maggior tutela. Il prezzo del g… - bushido01 : RT @gr_grim: Vorrei ricordarvi che tutti i dipendenti della Commissione UE, mentre si adoperano per quadruplicarvi i costi delle bollette,… -