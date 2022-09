Bollette della luce, aumenti del 59% dal primo ottobre: l’authority evita il raddoppio Gas, in arrivo rincari fino a 317 euro al mese (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Autorità ha aggiornato le tariffe dell’elettricità in vigore dal primo ottobre. La spesa per la famiglia-tipo nel 2022 sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021. Per le Bollette del gas il sistema cambia e sarà aggiornato alla fine di ogni mese Leggi su corriere (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Autorità ha aggiornato le tariffe dell’elettricità in vigore dal. La spesa per la famiglia-tipo nel 2022 sarà di circa 1.322, rispetto ai 632circa del 2021. Per ledel gas il sistema cambia e sarà aggiornato alla fine di ogni

marattin : Stamattina a Coffee Break: le prossime sfide della politica economica, il caro-bollette e le illusioni del populism… - RaiNews : Stimata una stangata sulle tariffe sulle bollette della luce, a partire dal 1 ottobre, aumenti 'fino al 100%' - Agenzia_Ansa : Sono in arrivo 'prezzi mai visti prima' per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divi… - savino982 : RT @dottorbarbieri: ?? È del 59%, e non del 60%, l'aumento stabilito da ARERA per le bollette della luce in maggior tutela. Il prezzo del g… - mario0549 : RT @marattin: Stamattina a Coffee Break: le prossime sfide della politica economica, il caro-bollette e le illusioni del populismo energeti… -