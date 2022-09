Bollette, Arera aggiorna le tariffe luce: “Su del 59%, senza intervento straordinario sarebbe stato +100%”. E chiede di prorogare la tutela (Di giovedì 29 settembre 2022) Nell’ultimo trimestre dell’anno le Bollette dell’elettricità per una famiglia media con contratto di maggior tutela aumenteranno del 59%. Lo ha annunciato l’autorità di regolazione per l’energia, Arera, rivendicando di aver messo in atto un “intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione”, che ha consentito di “evitare il raddoppio” nonostante i fortissimi rincari del prezzo all’ingrosso del gas registrati in estate. Per farlo ha deciso di “posticipare eccezionalmente” il recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali che si sono verificati, caratterizzati da aumenti straordinariamente elevati. Il prezzo del gas che sarà pagato dai clienti per i consumi di ottobre verrà invece comunicato ex post, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Nell’ultimo trimestre dell’anno ledell’elettricità per una famiglia media con contratto di maggioraumenteranno del 59%. Lo ha annunciato l’autorità di regolazione per l’energia,, rivendicando di aver messo in atto un “, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione”, che ha consentito di “evitare il raddoppio” nonostante i fortissimi rincari del prezzo all’ingrosso del gas registrati in estate. Per farlo ha deciso di “posticipare eccezionalmente” il recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali che si sono verificati, caratterizzati da aumenti straordinariamente elevati. Il prezzo del gas che sarà pagato dai clienti per i consumi di ottobre verrà invece comunicato ex post, ...

