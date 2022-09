Bolletta elettricità, a ottobre +59%. «Nel 2022 spesa di 1322 euro a famiglia». Il prezzo del gas sarà aggiornato ogni mese (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono in arrivo «prezzi mai visti prima» per la Bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci. Nel pomeriggio... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono in arrivo «prezzi mai visti prima» per laelettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci. Nel pomeriggio...

Agenzia_Ansa : Sono in arrivo 'prezzi mai visti prima' per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divi… - LuciaDiMartin18 : RT @repubblica: Bolletta dell'elettricità: +59% da ottobre. La spesa per famiglia tipo sale a 1.322 euro annui - marco_marcangio : RT @signori_massimo: @AntonioSocci1 Ricevuta bolletta luce e gas : Elettricità : era fino a giugno 0.05€/kwh ora costa 0.19 kwh Gas : era… - jocopocomajoco_ : RT @signori_massimo: @fdragoni Ricevuta bolletta luce e gas : Elettricità : era fino a giugno 0.05€/kwh ora costa 0.19 kwh Gas : era 0.28… - repubblica : Bolletta dell'elettricità: +59% da ottobre. La spesa per famiglia tipo sale a 1.322 euro annui -