Bolletta della luce, in arrivo “prezzi mai visti prima” (Di giovedì 29 settembre 2022) Allarme sul caro bollette per l’elettricità in Italia. Sono in arrivo “prezzi mai visti” afferma il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aggiornerà nelle prossime ore il prezzo dell’elettricità per il mercato tutelato. “Indipendente dalla percentuale di aumento, è una percentuale che si applica su prezzi già molto alti” spiega Massimo Ricci, intervenendo all’Italian Energy Summit de Il Sole 24 Ore. “Dunque si arriverà a prezzi mai visti prima“. Ricci sottolinea spiega, come “i prezzi del prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale“. Da Bruxelles, invece la notizia che la Commissione Ue proporrà “entro metà ottobre“, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 29 settembre 2022) Allarme sul caro bollette per l’elettricità in Italia. Sono inmai” afferma il direttoreDivisione Energia di Arera, Massimo Ricci. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aggiornerà nelle prossime ore il prezzo dell’elettricità per il mercato tutelato. “Indipendente dalla percentuale di aumento, è una percentuale che si applica sugià molto alti” spiega Massimo Ricci, intervenendo all’Italian Energy Summit de Il Sole 24 Ore. “Dunque si arriverà amai“. Ricci sottolinea spiega, come “idel prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale“. Da Bruxelles, invece la notizia che la Commissione Ue proporrà “entro metà ottobre“, ...

TernaSpA : “Se il prezzo dell'energia fosse già oggi dipendente solo dal costo industriale delle #rinnovabili, il prezzo di ri… - Agenzia_Ansa : Sono in arrivo 'prezzi mai visti prima' per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divi… - davcarretta : Draghi non ha fatto quasi niente per proteggere famiglie e imprese italiane dall’aumento della bolletta. Ah no.… - qualelucio : RT @ultimenotizie: Sono in arrivo 'prezzi mai visti prima' per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divisione… - PersilQ : RT @ultimenotizie: Sono in arrivo 'prezzi mai visti prima' per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divisione… -