Bolletta della luce: è stangata. Aumento del 60%. Spesa media per famiglia oltre 1.300 euro nel 2022. “Una Caporetto per i consumatori” (Di giovedì 29 settembre 2022) stangata sulla Bolletta della luce: si sfiora il più 60%. Una Caporetto, commenta l'Unione nazionale consumatori. Perchè? L'enorme crescita dei prezzi all'ingrosso e il loro mantenersi su livelli altissimi, si riflette sulla differenza di Spesa rispetto all'anno precedente (nell'ultimo trimestre l'anno scorrevole corrisponde con l'anno solare) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 settembre 2022)sulla: si sfiora il più 60%. Una, commenta l'Unione nazionale. Perchè? L'enorme crescita dei prezzi all'ingrosso e il loro mantenersi su livelli altissimi, si riflette sulla differenza dirispetto all'anno precedente (nell'ultimo trimestre l'anno scorrevole corrisponde con l'anno solare) L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Sono in arrivo 'prezzi mai visti prima' per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divi… - TernaSpA : “Se il prezzo dell'energia fosse già oggi dipendente solo dal costo industriale delle #rinnovabili, il prezzo di ri… - Agenzia_Ansa : L'enorme crescita dei prezzi all'ingrosso e il loro mantenersi su livelli altissimi porta la spesa per la bolletta… - Achille03415924 : RT @Stefanialove_of: Mi mancano 18€ per pagare l'ultima rateizzazione della luce chi mi aiuta con un acquisto di una creazione per favore… - mariasamsara01 : @camiziani Bolletta dell'energia elettrica di quasi 300 €. Il doppio della precedente -