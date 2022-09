Boldrini contestata alla manifestazione per l’aborto: “Se ne vada da questa piazza”. Lei replica: “Il diritto ve lo difenderà Fratelli d’Italia…” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Se ne vada da questa piazza, non rappresentate la nostra rivendicazione”. Laura Boldrini, presente alla manifestazione di mercoledì 28 settembre a Roma per la giornata mondiale dell’aborto libero, sicuro e gratuito, è stata duramente contestata da un gruppo di ragazze. Le giovani hanno parlato, in primis, della gratuità della pillola che, hanno accusato “la Lorenzin (ex ministra della Salute, ndr) ha reso a pagamento”. “Il problema non è questo ma la distribuzione”, ha replicato Boldrini, alla quale le contestatrici hanno subito risposto. “Il problema è che sia stata messa a pagamento – hanno replicato – Lei dice che il problema non è quello ma è la distribuzione. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) “Se neda, non rappresentate la nostra rivendicazione”. Laura, presentedi mercoledì 28 settembre a Roma per la giornata mondiale dellibero, sicuro e gratuito, è stata duramenteda un gruppo di ragazze. Le giovani hanno parlato, in primis, della gratuità della pillola che, hanno accusato “la Lorenzin (ex ministra della Salute, ndr) ha reso a pagamento”. “Il problema non è questo ma la distribuzione”, hatoquale le contestatrici hanno subito risposto. “Il problema è che sia stata messa a pagamento – hannoto – Lei dice che il problema non è quello ma è la distribuzione. Lo ...

