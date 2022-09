Blitz a sorpresa dell’agente a Castel Volturno | vicino il rinnovo per due azzurri!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il Napoli si avvicina al rientro in campo nella sfida in programma sabato pomeriggio, allo stadio Diego Armando Maradona, contro il Torino. La squadra agli ordini del mister Luciano Spalletti è chiamata a ritrovare subito quello stato di forma che le ha consentito di affrontare questa sosta per le Nazionali. Tra i protagonisti di questo ottimo inizio di campionato è senza dubbio Alex Meret che da partente si è dimostrato come uno degli uomini in più in casa azzurra. Alex Meret (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)L’ex SPAL sembrava destinato infatti allo Spezia nell’ultima sessione di mercato, ma il mancato arrivo di Keylor Navas ha aperto le porte alla permanenza in azzurro. Scelta che, visti i risultati in campo, sembrerebbe essere azzeccata, tant’è che il Napoli ora è pronto a formalizzare l’accordo per ilcontrattuale. A lanciare la notizia è ...