Birmania | Amnesty | Facebook risarcisca i rohingya

MARCOTOMBESI2 : BIRMANIA TORTURA DEI DETENUTI PER REPRIMERE OGNI RESISTENZA AL COLPO DI STATO - MARCOTOMBESI2 : BIRMANIA L'USO DI MINE ANTIUOMO VIETATE COSTITUISCE UN CRIMINE DI GUERRA -

In un post condiviso oltre 1000 volte, scrivein una nota, un difensore dei diritti umani dei rohingya era stato descritto come "traditore della nazione". In uno dei commenti, si leggeva: "I ...... nuovi scontri e vittime nell'enclave contesa tra Armenia e Azerbaigian Strage in, gli ... Un sistema denunciato spesso da organizzazioni in difesa per i diritti umani, come...Un rapporto di Amnesty International afferma che gli algoritmi di Facebook, la piattaforma di cui è proprietaria l'azienda Meta, hanno contribuito ai crimini perpetrati nel 2017 dalle forze armate di ...Giovedì Amnesty International ha denunciato il proprietario di Facebook Meta per aver presumibilmente permesso agli algoritmi del social network di contribuire alla promozione della violenza contro la ...