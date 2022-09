Biden sulle elezioni | “Avete visto cosa è successo successo in Italia? Non c’è da essere ottimisti”

(Di giovedì 29 settembre 2022)in: “Non c’è da” “Non c’è da”: così il presidente Usa Joeha parlato dellepolitiche, vinte dal centrodestra, che si sono svolte inlo scorso 25 settembre. Il capo della Casa Bianca ha parlato a braccio nel corso di una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici in previsione delleamericane di midterm in programma il prossimo 8 novembre. “appenaè accaduto inin quella elezione. State vedendosta accadendo intorno al mondo” ha dichiaratosecondo ...

Stampregimental : RT @ultimora_pol: Il presidente americano #Biden sulle elezioni: 'Avete visto quello che è accaduto in Italia, vedrete quello che accadrà n… - AmmAzzAdonK : @m_darienzo @lellinara Diciamo che il buon Biden ci sta marciando comunque un po' sopra... Facendo leva sulle gross… - pietrop15671757 : RT @Agenzia_Italia: 'Visto cosa è successo?' Le parole di #Biden sulle elezioni italiane e sulla vittoria di @GiorgiaMeloni _ Il presidente… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: 'Visto cosa è successo?' Le parole di #Biden sulle elezioni italiane e sulla vittoria di @GiorgiaMeloni _ Il presidente… - Nanoalto : #Nordstream, le ipotesi sulle cariche esplosive per il sabotaggio e la frase di Biden sul gasdotto -

...e della Difesa - Le accuse si rimpallano e alla fine non si scopre mai nulla di definitivo...del Consiglio di sicurezza dell'Onu citando la frase minacciosa pronunciata dal presidente Joe...State vedendo cosa sta accadendo intorno al mondo", ha dettosecondo quanto riferito su Twitter da Seung Min Kim , cronista di Associated Press . E ancora: "La ragione per cui mi preoccupo di ...L'agenzia di stampa Ansa riporta quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a un pool di giornalisti, commentando il risultato delle elezion ..."La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti nemmeno su quello che sta accadendo qui" ...