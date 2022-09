Biden allarmato dall’esito del voto in Italia | “Avete visto cosa è accaduto Non si può essere ottimisti nemmeno su ciò che succederà qui”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il risultato delle elezioni insembra nonstato accolto con particolare entusiasmo alla Casa Bianca. Dopo le dichiarazioni di rito post-elettorali, nelle quali il Dipartimento di Stato americano si era detto “impaziente di lavorare con qualsiasi governo”, è il presidente Joea manifestare insoddisfazione e, addirittura, considerare l’esito della tornata elettorale come un allarme che devetenuto in considerazione dalle altre cancellerie mondiali, compresa Washington: “appenainin quelle elezioni – ha dichiarato partecipando a un evento di raccolta fondi del partito, mentre lanciava un monito sul destino della democrazia – Vedreteaccadrà nel mondo. La ...

Tra gli altri titoli, i piani diper accorciare i temi di esame delle richieste di asilo, l'... una dinamica che hagli investitori. Mentre la banca centrale ha alzato il suo tasso di ......per i risvolti di una svolta populista sull'Alleanza atlantica e sull'amministrazione. Il ... quindi, che la prospettiva della sua conquista politica de Fratelli d'Italia abbiaallo ...Ancora una volta il Presidente USA, eletto per corrispondenza, Joe Biden ne "spara" una delle sue. Il numero uno di Washington è entrato a gamba tesa sul nuovo governo italiano ..."Chiunque vincerà, non si sfilerà dall’alleanza". La Von der Leyen: "Nella Ue gli strumenti se le cose si faranno difficili" ...