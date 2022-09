Biden alla raccolta fondi dem cita la vittoria della Meloni: “Il mondo sta svoltando a destra” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni“. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, con queste parole ha fatto riferimento alle elezioni politiche andate in scena il 25 settembre in Italia. Come riferisce su Twitter la giornalista Seung Min Kim – accreditata alla Casa Bianca per AP, firma di The Hill e analista Cnn – il presidente ha toccato il tema del voto italiano con un intervento a braccio ad una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici. “Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui”, le parole di Biden. Dem Usa in caduta libera nei sondaggi: la mossa alla Letta per mobilitare il suo elettorato In realtà, con i sondaggi in caduta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) “Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni“. Joe, presidente degli Stati Uniti, con queste parole ha fatto riferimento alle elezioni politiche andate in scena il 25 settembre in Italia. Come riferisce su Twitter la giornalista Seung Min Kim – accreditataCasa Bianca per AP, firma di The Hill e analista Cnn – il presidente ha toccato il tema del voto italiano con un intervento a braccio ad unaorganizzata dai governatori democratici. “Vedrete cosa accadrà nel. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui”, le parole di. Dem Usa in caduta libera nei sondaggi: la mossaLetta per mobilitare il suo elettorato In realtà, con i sondaggi in caduta ...

