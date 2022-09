Berlusconi-Monza: notizia assurda sull’ex presidente del Milan (Di giovedì 29 settembre 2022) Silvio Berlusconi, stando a quanto riportato dal quotidiano Domani, non sarebbe il presidente del Monza. A scoprirlo sono stati gli inquirenti della procura Figc nel momento in cui hanno provato a deferirlo per le dichiarazioni rilasciate contro l’arbitro Marco Di Bello nel post partita di Monza-Udinese dello scorso 26 agosto, persa dalla squadra brianzola per 2 a 1. Silvio Berlusconi MonzaGli inquirenti sarebbero rimasti spiazzati per ciò che hanno scoperto e si sono dovuti arrendere davanti all’evidenza, ossia, che Berlusconi, pur essendone il finanziatore unico tramite Fininvest, non è un tesserato dell’Associazione Calcio Monza e per questo motivo, dunque, il Cavaliere non è né deferibile né tanto meno punibile. Nonostante ciò, però, il leader ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) Silvio, stando a quanto riportato dal quotidiano Domani, non sarebbe ildel. A scoprirlo sono stati gli inquirenti della procura Figc nel momento in cui hanno provato a deferirlo per le dichiarazioni rilasciate contro l’arbitro Marco Di Bello nel post partita di-Udinese dello scorso 26 agosto, persa dalla squadra brianzola per 2 a 1. SilvioGli inquirenti sarebbero rimasti spiazzati per ciò che hanno scoperto e si sono dovuti arrendere davanti all’evidenza, ossia, che, pur essendone il finanziatore unico tramite Fininvest, non è un tesserato dell’Associazione Calcioe per questo motivo, dunque, il Cavaliere non è né deferibile né tanto meno punibile. Nonostante ciò, però, il leader ...

