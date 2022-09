Berlusconi festeggia da senatore i suoi 86 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) Silvio Berlusconi compie oggi 86 anni e festeggia in un modo speciale, da senatore. Dopo la brusca uscita del 2013, infatti, il leader di Forza Italia torna in Parlamento e in maggioranza dopo il voto dello scorso 25 settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) Silviocompie oggi 86in un modo speciale, da. Dopo la brusca uscita del 2013, infatti, il leader di Forza Italia torna in Parlamento e in maggioranza dopo il voto dello scorso 25 settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

mar___te : io ci credo io aspetto un 2011 fine quarto governo berlusconi con la gente fuori dal quirinale che urla e festeggia… - jsaispas_m : dai speriamo che venga un colpo a berlusconi mentre festeggia - solodenti : Non vedo l'ora che muoia Berlusconi con la gente che dirà 'nOn Si FeStEgGiA La MoRtE Di UnA pErSoNaAaAaAa!11!1' per… - _senzatesta : @ravellihaller Sono d’accordo ma lei festeggia. Su 100 italiani, 39 non hanno votato, 19 han votato PD, 5 Calenda/R… - TeofiloSteven : RT @86_longo: Il grande sconfitto, sorpassato anche da Berlusconi che festeggia. Steven Bradbury scansate proprio -