(Di giovedì 29 settembre 2022)al mondo, la nuova-off dedicata all’iconico rapinatore de Ladi: nel prequel Pedro Alonso torna per «mostrarsi più, senza rinunciare al lato» È stataieri a Madrid-off dellasuccesso mondiale Ladi, entrambe prodotte da Netflix. Questo prequel narrerà le avventure dell’omonimo rapinatore (interpretato da Pedro Alonso) prima dell’ormai storico colpo alla Zecca di Stato spagnola. In sala presenti i creatori Esther Martínez Lobato e Álex Pina e i protagonisti Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, ...

Spettacolo.eu

... una storia d'amore di due ragazzi a, ma anche per il nuovo appuntamento con il Graphic ... nuova raccolta di raccontiper la prima volta al pubblico a Lucca. Dal mondo dell ...A farne le spese, stavolta, la pellicola locale Return to Dust ,in anteprima al Festival di. Nonostante il grande successo al botteghino nazionale, il film è stato rimosso dalle ... Berlino: presentata la serie spin-off de La casa di carta: «Più leggero e comico, ma sempre psicopatico» Venerdì i ministri dell’Energia dell’Ue discutono le prossime misure. Sono previsti tagli ai consumi dell’elettricità, tetti e contributi. Ma altri provvedimenti più radicali saltano. La Germania, che ...Pedro Alonso è il protagonista di Berlino. L’attore, ancora una volta, dà il volto al personaggio che lo ha reso celebre. Sono iniziate le riprese della serie tivù spin-off de La casa di carta. Il nuo ...