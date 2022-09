Berlino: al via le riprese dello spin off de La Casa di Carta. Il cast (Di giovedì 29 settembre 2022) Berlino Sta per arrivare Berlino, lo spin-off de La Casa di Carta che seguirà le rapine dell’iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso. “Il personaggio di Berlino è quello con la personalità più frizzante per collocarlo in un altro universo. Ci è piaciuta l’idea di presentare una nuova gang insieme a Berlino in uno stato emotivo completamente diverso “, così, nel corso della conferenza stampa a Madrid, i creatori Esther Martínez Lobato e Álex Pina hanno motivato la scelta del prequel. Pedro Alonso (La Casa di Carta) ritorna al ruolo del furbo e libertino Berlino. Insieme a lui, la sua nuova gang: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un’autorità nell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Fariña – ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 settembre 2022)Sta per arrivare, lo-off de Ladiche seguirà le rapine dell’iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso. “Il personaggio diè quello con la personalità più frizzante per collocarlo in un altro universo. Ci è piaciuta l’idea di presentare una nuova gang insieme ain uno stato emotivo completamente diverso “, così, nel corso della conferenza stampa a Madrid, i creatori Esther Martínez Lobato e Álex Pina hanno motivato la scelta del prequel. Pedro Alonso (Ladi) ritorna al ruolo del furbo e libertino. Insieme a lui, la sua nuova gang: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un’autorità nell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Fariña – ...

