Benzina e diesel, prezzi oggi ancora in discesa (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – prezzi di Benzina e diesel oggi ancora in discesa, ma la fase dei ribassi dei costi dei carburanti alla pompa – che dura ininterrottamente da inizio settembre – sembra destinata a interrompersi. È quanto emerge dai dati del ministero dello Sviluppo economico elaborati dalla Staffetta. Sui mercati petroliferi il vento pare cambiare direzione: i timori di una recessione globale, che hanno spinto il barile sulla soglia degli 80 dollari, devono fare i conti con il livello straordinariamente basso delle scorte. Nuovo forte rialzo anche per le quotazioni dei prodotti raffinati, il terzo consecutivo per la Benzina, il secondo per il gasolio. Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei ribassi dei listini dei ...

