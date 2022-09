Bensebaini Juve, bianconeri al lavoro: è il primo obiettivo per luglio (Di giovedì 29 settembre 2022) Bensebaini Juve: bianconeri già al lavoro per luglio. E’ lui ora il primo obiettivo per rinforzare la fascia sinistra La Juventus monitora con grande attenzione la situazione attorno al profilo di Ramy Bensebaini. L’algerino vedrà scadere il contratto col Monchengladbach il prossimo 30 giugno e potrebbe quindi essere un’occasione a zero. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Bensebaini non è tesserabile a gennaio (già occupati dal club bianconero i due slot per gli extracomunitari), ma per l’estate rappresenta sicuramente un profilo da tenere sotto controllo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022)già alper. E’ lui ora ilper rinforzare la fascia sinistra Lantus monitora con grande attenzione la situazione attorno al profilo di Ramy. L’algerino vedrà scadere il contratto col Monchengladbach il prossimo 30 giugno e potrebbe quindi essere un’occasione a zero. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport,non è tesserabile a gennaio (già occupati dal club bianconero i due slot per gli extracomunitari), ma per l’estate rappresenta sicuramente un profilo da tenere sotto controllo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CorJuve : RT @forumJuventus: GdS-TS: 'La Juve monitora Asensio, lo spagnolo sarà libero a giugno ma c'è il rischio asta. Tra i giocatori in scadenza… - CalcioNews24 : #Juve al lavoro per l'acquisto di #Bensebaini ?? - junews24com : Bensebaini Juve (Gazzetta): bianconeri già al lavoro per luglio! I dettagli - - Fprime86 : RT @forumJuventus: GdS-TS: 'La Juve monitora Asensio, lo spagnolo sarà libero a giugno ma c'è il rischio asta. Tra i giocatori in scadenza… - forumJuventus : GdS-TS: 'La Juve monitora Asensio, lo spagnolo sarà libero a giugno ma c'è il rischio asta. Tra i giocatori in sca… -