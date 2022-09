Belen Rodriguez soddisfatta mostra gli 8 nuovi piercing alle orecchie (Di giovedì 29 settembre 2022) Aveva voglia di nuovi piercing Belen Rodriguez e ieri ne ha fatti ben 8 alle orecchie. A chi le chiede se ha sentito dolore e se gli danno un po’ fastidio non nega che “leggermente” sì le fanno un po’ male ma è ovvio. Il risultato finale però le piace tanto, Belen non aveva voglia di attendere e di fare pochi piercing alla volta. E’ il suo momento sotto tutti i punti di vista e si sente così sicura e felice da mostrarsi finalmente in tutta la sua bellezza anche senza un filo di trucco. mostra anche la bella serata in famiglia con Stefano De Martino e gli altri Rodriguez. Belen Rodriguez pazza per i piercing alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) Aveva voglia die ieri ne ha fatti ben 8. A chi le chiede se ha sentito dolore e se gli danno un po’ fastidio non nega che “leggermente” sì le fanno un po’ male ma è ovvio. Il risultato finale però le piace tanto,non aveva voglia di attendere e di fare pochialla volta. E’ il suo momento sotto tutti i punti di vista e si sente così sicura e felice darsi finalmente in tutta la sua bellezza anche senza un filo di trucco.anche la bella serata in famiglia con Stefano De Martino e gli altripazza per i...

RollingStoneita : È morto Coolio. Il rapper di ‘Gangsta’s Paradise’ aveva 59 anni. La storia della sua canzone più famosa. Gli omaggi… - IamLiuk : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: È morto Coolio. Il rapper di ‘Gangsta’s Paradise’ aveva 59 anni. La storia della sua canzone più famosa. Gli omaggi de… - ChiaraZn : RT @RollingStoneita: È morto Coolio. Il rapper di ‘Gangsta’s Paradise’ aveva 59 anni. La storia della sua canzone più famosa. Gli omaggi de… - Luca_zone : RT @RollingStoneita: È morto Coolio. Il rapper di ‘Gangsta’s Paradise’ aveva 59 anni. La storia della sua canzone più famosa. Gli omaggi de… -