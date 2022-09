Beautiful anticipazioni | Finn ha un segreto inconfessabile

(Di giovedì 29 settembre 2022) Oggi vedremo i genitori di, appena giunti a Los Angeles, fare la conoscenza della famiglia Forrester… Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere che Jack e Li si sono recati dai Forrester per conoscere la famiglia di suo figlio e li scoprono chee Steffy sono intenti a sposarsi. Il padre del medico sembrerà abbastanza preoccupato e al momento non si capirà il motivo. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli della puntataarrivano i genitori diNelle puntate precedenti quando Steffy gli ha detto che avrebbe preferito aspettare di conoscere almeno i suoi genitori, prima di convolare a nozze,ha inizialmente storto il naso; poi, però, ha lo ha accettato. Steffy e...

